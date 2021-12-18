İzmir'de "Geçinemiyoruz" mitingi: "Bıçak kemiğe dayandı, bu düzen böyle gitmez"

18 Aralık 2021 Cumartesi, 18:30

İzmir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde "Geçinemiyoruz, Emekten halktan yana bütçe istiyoruz" mitingi yapıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan binlerce memur ve işçi sloganlar atarak AKP hükümetine tepki gösterdi. Balıkesir, Aydın, Muğla ve Manisa gibi çevre illerden de yoğun katılımın olduğu mitinge CHP, HDP, Sol Parti ve Emek Partisi'nin temsilcilerinin yanı sıra sendikalar ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

"GEÇİNMEK İÇİN BÜTÇEDEN PAY İSTİYORUZ"

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çekerek şöyle konuştu:



"Bizim dolara yatıracak bir kuruşumuz yok. Bırakın dolara para yatırmayı elimize geçen para ile ay ortasını zor görüyoruz. Ahlaksız olanlar ülkenin kaynaklarını talan edenlerdir. Ahlaksız olanlar, milyar dolarlık servetlerine rağmen vergi vermemek için paralarını yurtdışına kaçıranlardır. Ahlaksız olanlar, aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Ülkemizde inşa etmeye çalıştıkları tek adam rejimi ile baskıyla, yasaklarla, yeni cezaevleriyle gözümüzü korkutarak iktidarlarını uzatmaya çalışıyorlar. Ama nafile bunlar gidecek, ömürleri bitecek. Geçinmek için bütçeden payımızı istiyoruz. Kamunun tasfiyesine özelleştirilmesi uygulamasına son verilmesini istiyoruz. Emekten, halktan yana bütçe istiyoruz. Çok kazanandan az, az kazanandan çok anlayışıyla sırtımıza yüklenen adaletsiz vergiler nedeniyle maaşlarımız cebimize girmeden çıkıyor. Gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz. AKP, MHP iktidar bloğunun milletvekilleri tarafından kabul edilen bütçede emekçiler, işçiler, gençler yok. Sermayeden yana oluşturulan bütçe nedeniyle geçinememe, barınamama, kiramızı ödeyememe sorunu ile karşı karşıyayız."

"BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ"

Memurlar adına talepleri dile getiren Bozgeyik konuşmasına şöyle devam etti:



"Asgari ücrete yüzde 50'lik artışla milyonların maaşını Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar artırdıklarını söylüyorlar. Ekonomik kriz ve TL'deki değer kaybı ile her geçen gün kayıplar yaşıyoruz. KESK olarak grevli, toplu sözleşmeli demokratik bir sendika yasası istiyoruz. Bu asgari ücretle yaşanmaz. Kabul edilen bütçeye ek bir bütçe yapılmasını istiyoruz. Milyonlarca emeklinin aldığı ücretin insanca yaşanacak düzeye çekilmesini istiyoruz. Parası bizim cebimizden çıkan, yandaşa aktarılan Hazine garantilerine son verilmesini istiyoruz. Geçmediğimiz köprülere aktarılan kaynakların durdurulmasını istiyoruz. Temel gıda ürünlerinden alınan KDV'nin sonlandırılmasını istiyoruz. Güvencesiz istihdama son verilmesini istiyoruz. Hukuksuz ihraç edilen arkadaşlarımızın işlerine iadesini talep ediyoruz. Bunlar gidiyorlar, gidecekler. Ekonomide OHAL ilan ederiz söylemleri hep bu nedenledir. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Bıçak kemiğe dayandı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Sırtını sermayeye yaslayan emeğe ve emekçilere düşman bu düzen böyle gitmez."

"BUNLARI HAK ETMİYORUZ"

Memurlar da hükümete çağrı yaptı. 17 yıllık öğretmen olduğunu belirten bir yurttaş, "Geçinemiyoruz, bağırmak için sokağa çıkmak en büyük hakkımız. Öğretmenler olarak zor şartlarda çalışıyoruz. Örgütlü mücadele hepimiz için önemli. Tiyatroya, sinemaya giderken 10 kez düşünmek zorunda kalıyoruz. Bir kitap alırken düşünüyoruz. Aramızda paylaşıyoruz. Bunları hak etmiyoruz" dedi.

"3600 EK GÖSTERGE TÜM ÇALIŞANLARA UYGULANSIN"

Muğla'dan gelen bir yurttaş, "Geçinemiyoruz, bu bir isyan ve başkaldırıdır. Enflasyonun altında ezilmemek için hak aramaya geldik. Memura umarım ki yüzde 30-40'lara varan zam verilir. Devlete çağrı yapıyoruz. Lütfen bizim sesimizi duysunlar" diye konuştu.



Bir başka yurttaş ise "Halktan emekten yana bir bütçe istiyoruz. Memur maaş zamları zaten elimize ulaşmadan eridi, gitti. Aradaki farkın ödenmesini istiyoruz. 3600 ek göstergenin de tüm memurlara ve çalışanlara uygulanmasını istiyoruz" dedi.