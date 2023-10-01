Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:40
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu
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Alanya'da yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar yurttaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.


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Antalya Alanya hortum

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