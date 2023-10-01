Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde 2 hortum oluştu.

Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:40

Güncelleme: 01.10.2023 - 18:14

Alanya'da yer yer etkili olan yağış sırasında Hacımehmetli Mahallesi açıklarında aynı anda 2 hortum oluştuğu görüldü.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumlar yurttaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydetti.