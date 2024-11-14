İzmir'de İki perdeci dükkanı kurşunlandı: Tehdit edilip, para istenmiş!

Konak ve Narlıdere ilçelerinde bir perdeciye ait 2 dükkanın kurşunlamasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yeri sahibinin farklı numaralardan mesajla tehdit edilip, para istendiği tespit edildi.

İzmir'de İki perdeci dükkanı kurşunlandı: Tehdit edilip, para istenmiş!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:43

İzmir'in Konak ve Narlıdere ilçelerinde perdeciye ait 2 ayrı dükkan, 4 ve 9 Kasım'da kurşunlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin koordinesinde Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibinin farklı numaralardan mesajla tehdit edilip, para istendiğini tespit etti.

Polis ekiplerince şüphelilerin B.S. (32), G.U. (41) ve O.D. (23) olduğu tespit edildi. Üç şüpheli önceki gün Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.U. ile O.D. tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan motosikletle olay yerine gelen O.D.'nin iş yerini kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #dükkan #iş yeri #İzmir #tutuklandı

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