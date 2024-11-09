İzmir'de ilkokul öğrencilerinden '09.05’ ve ’1938' koreografisi
İzmir’de Karaburun İlkokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86’ncı yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86’ncı yılı nedeniyle İzmir Karaburun İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için hazırlık yaptı.
DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ
Okul bahçesinde gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından, 196 öğrencinin katılımı ve 12 öğretmenin desteğiyle, Atatürk’ün ölmünün 86’ncı yılı dolayısıyla ’09.05’ ve ’1938’ koreografisi oluşturdu.
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