İzmir'de kadın cinayeti: 92 yaşındaki erkek, 78 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü

İzmir’in Tire ilçesinde çıkan tartışma sonucu 92 yaşındaki erkek, 78 yaşındaki eşini tüfekle katletti.

İHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:20
İzmir'de kadın cinayeti: 92 yaşındaki erkek, 78 yaşındaki eşini tüfekle öldürdü
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Yenioba Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, İ.Ö. (92) ile eşi S.Ö. (78) arasında yaşanan tartışma esnasında tüfeğini alan İ.Ö., evin bahçesinde eşine ateş etmeye başladı.

KADIN KURTARILAMADI

Yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri S.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. İ.Ö. ise suç aleti tüfekle birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

S.Ö.’nün cenazesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Tire Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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