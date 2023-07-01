İzmir'de karşı şeride geçen otomobil, yolcu minibüsüyle çarpıştı: 4 ölü, 21 yaralı

Yayınlanma: 01.07.2023 - 06:32

Güncelleme: 01.07.2023 - 06:35

Kısık Mahallesi İzmir- Aydın karayolunda saat 19.30 sıralarında Özcan Ö. yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobil, Gaziemir yönünden Ayrancılar istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Ö. ile Şengül A.'nın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin de yaralandığı belirlendi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Ö. ve Mustafa K.'nın da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.