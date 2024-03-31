İzmir'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Urla ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Demircili Koyu yakınlarında, bir kişinin yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri O.İ. (45) isimli kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölen kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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