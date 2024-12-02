İzmir'de korku dolu anlar... Belediye otobüsü AVM'nin yemek katına düştü!
İzmir’in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen belediye otobüsü (ESHOT), beton bariyerleri aşıp bahçesine düştüğü AVM’nin yemek katının duvarının bir kısmını yıktı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. (37), idaresindeki içerisinde yolcu bulunmayan 35 R 0877 plakalı belediye otobüsü (ESHOT), İzmir Çevreyolu bağlantı yolunda seyir halindeyken virajı almayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
Daha sonra araç, istinat duvarını aşarak AVM’nin bahçesine düştü ve AVM’nin yemek katının bulunduğu duvara çarptı. Kazada araç zarar görürken, AVM’nin de yemek katının olduğu kısmın bir bölümü yıkıldı. AVM güvenliği durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve araç kurtarıcı ekibi geldi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü E.Y., burada tedavi altına alındı. Karaciğerinde sönme olduğu tespit edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan aracın düştüğü yerden kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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