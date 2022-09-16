Sultanbeyli’de yangın geri dönüşüm tesisine sıçradı

16 Eylül 2022 Cuma, 18:02

İstanbul Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki geri dönüşüm tesisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti.

Mahalle sakini Tuncay Yalın, "Aşağıda bir kıvılcım çıktı. Yukarı sıçradı. Çocuk yatıyordu hemen babası çocuğu aldı. Burada mobilya yatak yapıyorlar. Yukarısı da hurdacı" dedi.