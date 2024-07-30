İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın
İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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