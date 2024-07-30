İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 12:04
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İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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