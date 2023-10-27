İzmir'de öğrenciler ayakta: Ölmeye değil okumaya geldik!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:40

Aydın’da Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasında Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesi sonrası İzmir’de öğrenciler sokağa indi.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri yemek zamlarına karşı başlattıkları imza kampanyasının ardından Tırnaztepe Kampüsü girişinde alkış ve ıslıklarla yemekhane zamlarını, intiharları ve Aydın’da yaşanan ölümü protesto etti.

“YAŞAM HAKKIMIZI UMURSAMIYORLAR”

“Katil KYK” pankartı açan ve sık sık “Katil KYK hesap verecek” sloganları attan öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında, “Biz öğrencilerin taleplerini dikkate almayan yurt yönetimleri bizlerin yediği yemekten yaşam haklarımıza kadar en ufak taleplerimizi umursamıyorlar. Haklarımızı istediğimizde ise karşımıza dikilip bizlerden hesap sormaya kalkıyorlar. Burada tüm sıra arkadaşlarıma, yurtlarda kalan öğrenci arkadaşlarımıza sesleniyoruz; hiçbir arkadaşım yalnız değildir. Tüm sıra arkadaşlarımızı bir araya gelmeye sorunlarımızı çözmek için mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖVE ÖVE BİTİREMEDİKLERİ YURTLAR...”

Bornova’da da “Ölmeye değil, okumaya geldik” pankartı açan Dokuz Eylül ve Ege üniversitesi öğrencileri yürüyüş gerçekleştirerek Ertaş’ın ölümünü protesto etti.

Yürüyüş sırasında “Katillerden hesabı gençlik soracak” sloganları atan öğrenciler yaptıkları açıklamada, “Öğrenciler asansörde katledildi. Evet yanlış duymadınız bu ülkenin üniversitelerinde okuyan öğrenciler KYK yurtlarında hani o öve öve bitiremedikleri yurtlar var ya o yurtların asansöründe katledildiler” dedi.