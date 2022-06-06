İzmir'de orman yangını
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
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