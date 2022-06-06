İzmir'de orman yangını

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 20:51
İzmir'de orman yangını
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Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.


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