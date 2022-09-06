İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

AA
06 Eylül 2022 Salı, 16:52
İzmir'de orman yangını!
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Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.


İzmir Bornova orman yangını Yangın

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