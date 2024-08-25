İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:37

Güncelleme: 25.08.2024 - 15:37

Yangın, saat 14.23’te Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.