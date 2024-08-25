İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.23’te Bergama ilçesi Ayvatlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi havadan ve karadan devam ediyor.
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