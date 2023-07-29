Marmaris'te orman yangını!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:39

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021 yılında başlayan ve Muğla’nın 8 ilçesinde etkili olan orman yangınında 60 bin hektar orman alanı zarar görmüştü.

Yangının yıldönümünde bugün Marmarisliler yine orman yangını ile uyandı.

Yangına hava ve kara ekipleri sevk edildi. Marmaris’te konuşlu helikopterler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıktığı açıklanan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.