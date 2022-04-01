İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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