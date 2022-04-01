İzmir'de ormanlık alanda yangın

01 Nisan 2022 Cuma, 22:12

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kestel Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.