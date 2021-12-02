İzmir'de otel, kayma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi
İzmir’de, 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkılan Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğinde yer alan 3 katlı otel, kayma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.
Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde Konak Belediyesi'nin Basmane semtindeki hizmet binasında da hasar oluştu. Bina için yıkım kararı verildi. Yapılan çalışmayla bina yıkıldı.
Binanın yanındaki 3 katlı otel için kayma tehlikesi bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, 20 kişinin bulunduğu oteli ve alt katında bulunan iş yerini tahliye etti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de binada inceleme yapacağı öğrenildi.
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