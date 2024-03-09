İzmir'de parkta bıçaklı dehşet... İlayda öldü, annesinin durumu ağır!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:44

Güncelleme: 09.03.2024 - 15:36

İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu ileri sürülen Y.Y. (31) adlı saldırgan, parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne ve kızı kanlar içerisinde kalırken saldırgan bekçileri görerek kaçmaya çalıştı. Ancak kendisini de suç aleti bıçakla yaralayan zanlı kıskıvrak yakalandı.

ANNE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Y.Y.'nin bir devlet hastanesinde memur olduğu ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alının zanlı Emniyet'e götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.