İzmir'de psikiyatri uzmanı evinde ölü bulundu
İzmir'de, devlet hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı Kadir C.'nin (37) evde iple asılı cesedi bulundu. Polis, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
İzmir Küçükçiğli Mahallesi'ndeki evinde yaşayan psikiyatri uzmanı Kadir C.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, eşi şehir dışında olan Kadir C.'yi evinde iple asılı halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, psikiyatri uzmanının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir C.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Kadir C.'nin cenazesi, bugün Aliağa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
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