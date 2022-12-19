İzmir'de psikiyatri uzmanı evinde ölü bulundu

İzmir'de, devlet hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı Kadir C.'nin (37) evde iple asılı cesedi bulundu. Polis, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

DHA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 17:39
İzmir'de psikiyatri uzmanı evinde ölü bulundu
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İzmir Küçükçiğli Mahallesi'ndeki evinde yaşayan psikiyatri uzmanı Kadir C.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, eşi şehir dışında olan Kadir C.'yi evinde iple asılı halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, psikiyatri uzmanının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir C.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Kadir C.'nin cenazesi, bugün Aliağa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.


İzmir psikiyatrist intihar

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