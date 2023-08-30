İzmir'de Saat Kulesi ile Mavi Ay 'bir araya' geldi

Dünya'nın birçok yerinde 30 Ağustos gecesi görülmeye başlayan 'Mavi Ay', İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi ile birlikte görsel şölene sahne oldu.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:18
İzmir'de Saat Kulesi ile Mavi Ay 'bir araya' geldi
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ender gök olaylarından biri olan 'Mavi Ay', Dünya'nın ve Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlendi.

Mavi Ay' Türkiye saat ile 04.36'da görülmeye başlandı. Normalden yüzde 16 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olarak görüntülenen 'Mavi Ay' İzmir'de de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İzmir'in simgelerinden olan Saat Kulesi ile birlikte görüntülenen gök olayı, şehrin birçok noktasından izlenebildi.

Öte yandan, saat 04.36 sıralarında görülmeye başlayan ve Ay'ın en parlak hali olarak bilinen 'Mavi Ay', 31 Ağustos Perşembe günü de görülecek.


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