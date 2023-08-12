İzmir'de satırla annesini yaralayan kişi gözaltına alındı
İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan B.G. isimli erkek, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Karşıyaka ilçesi B.G, annesi S.G'ye satırla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Satırla çeşitli yerlerinden yaralanan S.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.G, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Anne S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- Akdeniz’de Sevr-illa!
- Hangi belediyeler selle mücadeleyi yok sayıyor?