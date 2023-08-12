İzmir'de satırla annesini yaralayan kişi gözaltına alındı

İzmir'de annesini satırla çeşitli yerlerinden yaralayan B.G. isimli erkek, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 23:17
İzmir'de satırla annesini yaralayan kişi gözaltına alındı
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Karşıyaka ilçesi B.G, annesi S.G'ye satırla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Satırla çeşitli yerlerinden yaralanan S.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.G, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne S.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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