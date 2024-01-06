İzmir’de silah tacirlerine şok baskın: 3 gözaltı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:19

Güncelleme: 06.01.2024 - 09:20

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 şüphelinin yasa dışı silah ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, E.O., Ş.A. ve M.Ö. adlı 3 şüphelinin adreslerine gerçekleştirilen baskınlarda, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli ise, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.