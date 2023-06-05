İzmir'de sokak ortasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 3 kişinin tartışması silahlı kavgaya döndü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 2 kişi ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:00
İzmir'de sokak ortasında silahlı kavga: 2 ağır yaralı
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Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta, saat 02.00 sıralarında M.Ö. daha önceden arasında husumet bulunan S.S. ve A.S. ile sokakta karşılaştı. Bunun üzerine M.Ö., S.S. ve A.S. ile tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Gerginliğin artması sonucu taraflar pompalı tüfek ve tabanca ile birbirlerine ateş açtı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönmesi sonucu, S.S. ve A.S. vücudunun çeşitli yerlerine gelen kurşunlar ile ağır yaralandı.

M.Ö. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Burada tedaviye alınan S.S. ve A.S.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. S.S. ve A.S.'nin vurulduğunu öğrenen yakınları ise hastaneye akın etti. S.S. ve A.S.'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis ekipleri yakınlarını sakinleştirdi.  Öte yandan, polis ekipleri olay yerini kapatarak incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sonrası kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 


İzmir Konak

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