İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 11:01

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'iş yeri ve otomobil kurşunlama', 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçuna karıştıkları tespit edilen B.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat'ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt lideri B.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #İzmir #suç örgütü #Operasyon

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