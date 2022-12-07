İzmir'de Suriyeli işçileri yakarak öldüren Kemal Korukmaz'ın cezai ehliyeti tam çıktı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 18:34

Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed El Ali, 23 yaşındaki Memun En Nebhan ve 17 yaşındaki Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. Yangında ölen 3 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde şans oyunları bayisi işleten bir çiftin para ve değerli eşyalarını gasp edip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını, 5 litrelik benzin bidonu yanına alıp, odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını söyledi. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp nedeniyle tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

3 Suriyeli işçinin öldüğü olayda savcılık, soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, yangının tedbirsizlik sonucu çıktığı değerlendirilerek bu yönde soruşturmanın ilerlediği sırada tanık olarak beyanlarına başvurulan iş yeri çalışanlarının, Korukmaz'ın daha önce işletmelerinde çalıştığını ve olay tarihinde de işletmeye geldiğini, tedirgin tavırlar sergilediğini ve aynı zamanda şüphelinin geldiği saate denk gelecek şekilde elektrik kesintisi olduğunu beyan etmeleri üzerine soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Kemal Korukmaz'a ait aracın olay tarihi ve saatiyle uyuşur bir şekilde olay yeri civarında tespit edildiğine vurgu yapıldı. Korukmaz'ın, olay yerine yakın mesafedeki Hacı Yeniler Camii tuvaletinde kıyafet değiştirdiği, içeri girerken elinde ağır olduğu değerlendirilen çuval olduğunun altı çizildi. Korukmaz'ın bu çuval ile dışarı çıktığı ve yangının başlamasından sonra ise elinde boş çuval ile tekrar aynı camii tuvaletine gelip, kıyafet değişikliği yapıp aracı ile uzaklaştığının tespit edildiği iddianamede yer aldı.

JİTEM'DE GÖREV YAPMIŞ

Kemal Korukmaz'ın 29 Kasım 2021 tarihinde başka bir mevkide yağma olayına karışması üzerine yakalandığı ve sorgusunda geçmiş dönemde bir cinayet olayına karıştığını söylediğinin altı çizildi.

İddianamede Korukmaz'ın ifadeleri de yer aldı. Korukmaz'ın askere gitmeden önce beton firmasında çalıştığını, kimi zaman sigortalarının yapıldığını, askerdeyken komutanı tarafından JİTEM'de görevlendirildiğini, birçok operasyona katıldığını söylediği de yer aldı.

Korukmaz'ın askerden döndükten sonra aynı firmada ara ara çalışmaya devam ettiğini söylediği, ancak ucuz iş gücü olarak Suriyeli göçmenlerin işletmede çalıştırılması nedeniyle sigortası yatırılmadığı için bahse konu işletmede çalışmayı bıraktığını söylediği de iddianamede yer buldu.

AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI

Kemal Korukmaz'ın hal, hareket ve beyanlarından yola çıkılarak duyulan şüphe üzerine Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor aldırıldığı, bu sanığın üzerine atılı suçlarla alakalı olarak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun oy birliğiyle karar verildiğine vurgu yapıldı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kemal Korukmaz'ın olay tarihinde bir yıllık süreye yayılan bir plan dahilinde 3 kişiyi konakladıkları şantiyedeki yapıyı uyudukları sırada ateşe vererek öldürme kastıyla yangın çıkardığını belirtti.

Savcı, Korukmaz'ın 3 kişiyi canavarca hisle öldürdüğüne de kanaat getirdi. İddianamede Kemal Korukmaz için 'tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.