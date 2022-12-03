YSK başkanından "400 bin Suriyeli seçmen" iddiasına yanıt
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, "Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirtti.
YSK Başkanı Akkaya, “YSK’ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu” yönündeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu. YSK'nın böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, “Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
Akkaya, “YSK’nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır” diye konuştu.
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