İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, kaçakçılık şüphesiyle 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:30
İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

ESERLER, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

E.Ö., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler de İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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