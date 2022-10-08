İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:30

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

ESERLER, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi.

E.Ö., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler de İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.