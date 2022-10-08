İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, kaçakçılık şüphesiyle 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
ESERLER, MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi.
E.Ö., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler de İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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