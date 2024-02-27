İzmir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Sarıyer Mahallesi'nde dün O.G. (19), tartıştığı Nebi Özdemir'i (22) çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan O.G, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Güzelbahçe ilçesinde cinayette kullandığı bıçakla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
O.G'nin, emniyetteki ifadesinde, Özdemir'le bir süredir telefon üzerinden kız arkadaş nedeniyle birbirlerini tehdit ettiklerini, olay günü de sokakta Özdemir'in aracını park halinde görünce aralarında çıkan tartışmada bıçakladığını söylediği öne sürüldü.
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