İzmir'de teknede elektrik kaçağı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde teknede temizlik sırasında jeneratördeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Tuna Güzey (44) öldü, onu kurtarmak isteyen tekne sahibi Ferhat Ketenci (45) ise ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:52
İzmir'de teknede elektrik kaçağı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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İzmir'de Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda dün saat 14.00 sıralarında teknede temizlik sırasında Tuna Güzey, jeneratördeki elektrik kaçağından akıma kapıldı.

Güzey'i kurtarmak isteyen tekne sahibi Ferhat Ketenci de akıma kapıldı. Barınakta olan diğer teknedekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Güzey ve Ketenci'yi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Tuna Güzey, kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ferhat Ketenci'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Tuna Güzey'in teknede misafir olduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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