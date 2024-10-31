İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi
UKOME’nin bugünkü toplantısının ardından İzmir’in toplu ulaşımına zam kararı çıktı.
UKOME’nin bugünkü toplantısından İzmir’in toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.
UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.
ZAMLAR KASIMDAN İTİBAREN GEÇERLİ
İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.
Etiketler: #UKOME #İzmir #Toplu Taşıma
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