İzmir'de 'torbacı' operasyonu: 64 gözaltı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:44

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmaların ardından harekete geçti.

'Torbacı' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik İzmir merkez ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak operasyonu düzenlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 64 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği görüldü.