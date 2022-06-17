İzmir'de üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmeti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üniversite öğrencilerine yönelik bir vaadi daha gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşırhane hizmeti verecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-21 Mayıs’ta düzenlenen İzmir Gençlik Festivali’nde konuşan Tunç Soyer, üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmetini verileceğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklama ile ücretsiz çamaşırhane hizmeti Bornova’da başladı. Çiğli ve Buca’da da açılacak çamaşırhanelerin yılda 40 binden fazla öğrenci tarafından kullanılması bekleniyor.
KİMLER YARARLANACAK?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, öğrencilerin Bizİzmir uygulaması üzerinden randevu oluşturabileceğini söyleyerek “Öğrenci belgelerini yüklemeleri ve kayıt olmaları yeterli olacak. Yurtlarda kalmayan, ailesi yanında ikamet etmeyen ve çamaşır yıkama hizmetinden faydalanamayan öğrencilerimize destek vereceğiz. Bornova’da açılan çamaşırhaneyle yılda 13 bin öğrencimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Çiğli ve Buca’nın da açılmasıyla yıl içinde projeden 40 bin öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz” dedi.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi Tuğba İnal ise “Şehir dışından geldiğimiz için beyaz eşya ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Böyle bir hizmetin sunulması çok iyi oldu. Öğrencileri düşünen ve bu yönde çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Aynı bölümde okuyan Fatma Sürer de projenin çok anlamlı olduğunu belirterek “Arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum ve çok mutlu oldum. Katılmak istedim. Haftada bir kere geliyorum. Bize ve ailelerimize çok faydası dokundu” dedi.
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