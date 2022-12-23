Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

23 Aralık 2022 Cuma, 23:22

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine M.F.A. ve H.T. hakkında çalışma yürüttü. Şüphelilerden sentetik uyuşturucu alan bir kişiyi yakalayan ekipler, gözaltına aldıkları M.F.A. ve H.T'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramada, 5 paket halinde toplam 1,38 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, 6 kapsül sentetik ecza, esrarlı sigara ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçiren ekipler, iş yerlerinde bulunan 7 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.F.A. ve H.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.