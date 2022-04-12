Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

12 Nisan 2022 Salı, 10:27

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.Ekipler adreslerde 1 kilo 743 gram kubar esrar, 465 gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 dolu bandrolsüz makaron, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.



