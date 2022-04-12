Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.Ekipler adreslerde 1 kilo 743 gram kubar esrar, 465 gram metamfetamin, 25 sentetik uyuşturucu ecza hap, 6 bin 300 dolu bandrolsüz makaron, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Video Haberler
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Bahçeli'nin hedefinde yine CHP var
- Kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı
- Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine girdi
- Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktılar
- Ataşehir'de park halindeki kamyon alev alev yandı
- Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis etkili oluyor
- Seyir halindeyken saldırıya uğradılar: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da Rus turiste cinsel saldırı iddiası
- Avşa'daki yazlık evler talan edildi
- Havada 'mikroplastik' uyarısı: Hastalıkları tetikliyor!
- En zengin 10 kadın
- Boşanmak isteyen Elif'i öldüren erkek tutuklandı
- Real Madrid'in eski yıldızı ölüm kalım savaşı veriyor!
- Putin: Operasyon sürecek
- Fenerbahçe'den Kayla McBride'a: Tavrı uygun bulmuyoruz
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
- WhatsApp'a yeni özellik geliyor