İzmir'de vapur seferleri iptal edildi!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:31

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:31

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 16.15 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.