İzmir’deki vahşette flaş gelişme: 3 çocuğunu katleden baba da öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3’ünü öldürüp 1’ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 12:49
İzmir’deki vahşette flaş gelişme: 3 çocuğunu katleden baba da öldü
Abone Ol google-news

Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi.

Eşiyle ayrı yaşayan Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek’i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü. Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti.

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek’in yaşadığı Manisa’nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi. 

3 ÇOCUĞUNA KIYAN ŞAHISTA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek’in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İzmir haberleri çocuk cinayeti haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!

Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
Muhtar cinayetinde flaş gelişme: Eşi öldürmüş

Muhtar cinayetinde flaş gelişme: Eşi öldürmüş
3 çocuğunu katletmişti! İzmir'deki aile vahşetinde yeni ayrıntılar: Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı

3 çocuğunu katletmişti! İzmir'deki aile vahşetinde yeni ayrıntılar: Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler