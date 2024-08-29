İzmir’deki vahşette flaş gelişme: 3 çocuğunu katleden baba da öldü
İzmir’in Bornova ilçesinde, dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3’ünü öldürüp 1’ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi.
Eşiyle ayrı yaşayan Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek’i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü. Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti.
Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek’in yaşadığı Manisa’nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.
3 ÇOCUĞUNA KIYAN ŞAHISTA ÖLDÜ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek’in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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