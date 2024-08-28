Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan kişinin ise Narin'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 19:44
Diyarbakır 8 gündür Narin'i arıyor: Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 gündür aranan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi. 


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