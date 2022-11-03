İzmir’in 9 Eylül’üne uluslararası ödül
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100. yılı şerefine düzenlenen tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları, toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar ödülleri olarak bilinen ACE of M.I.C.E.’da onur ödülü aldı.
İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde hafızalardan silinmeyecek bir 9 Eylül kutlamasıyla tarihe geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, etkinlik ve turizm sektörünün en büyük organizasyonu olan Meetings, Incentives, Conferences and Events (ACE of M.I.C.E.) ödülüne layık görüldü.
Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün “Oscar Ödülleri” olarak bilinen ve M.I.C.E. sektörünün devlerini buluşturan organizasyonun 10. Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel’de düzenlendi. Törende İzmir adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu aldı.
Yurt içi ve yurt dışından 105 ayrı kurumsal şirketin etkinlik yöneticilerinin belirlediği ödüllerin törenine her yıl, 500 kişilik devlet protokolü, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, turizm ve M.I.C.E. sektörünün profesyonelleri katıldı. Törende 23 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.
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