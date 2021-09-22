İzmir'in en gözde yerleşim bölgesinde korkutan yangın
İzmir'in en gözde yerleşim bölgelerinden, son yıllarda hızlı bir şekilde yapılaşmaya açılan Güzelbahçe İlçesi'ne bağlı Yelki bölgesinde yangın çıktı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın seyreden yangına 3 helikopter, 1 uçak ve 11 arazözle müdahale ediliyor.
Güzelbahçe'nin Yelki semti Bayraktepe Mevkii'nde akşam saatlerinde başlayan maki yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İzmir'de korkutan yangın— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 22, 2021
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 1 uçak ve 11 arazöz ile çok sayıda yer ekibi, Güzelbahçe'ye sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine oldukça yakın ve ağaçlandırma sahasının yanı başında seyreden yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor.
İzmir'in en gözde yerleşim bölgelerinden Güzelbahçe Yelki, son yıllarda hızlı bir şekilde yapılaşmaya açılmıştı. Yanan bölgelerin yakınında deniz manzaralı villalar yapılmaya başlanmıştı.
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