İzmir'in en gözde yerleşim bölgesinde korkutan yangın

İzmir'in en gözde yerleşim bölgelerinden, son yıllarda hızlı bir şekilde yapılaşmaya açılan Güzelbahçe İlçesi'ne bağlı Yelki bölgesinde yangın çıktı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın seyreden yangına 3 helikopter, 1 uçak ve 11 arazözle müdahale ediliyor.

ANKA
22 Eylül 2021 Çarşamba, 18:10
İzmir'in en gözde yerleşim bölgesinde korkutan yangın
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Güzelbahçe'nin Yelki semti Bayraktepe Mevkii'nde akşam saatlerinde başlayan maki yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 1 uçak ve 11 arazöz ile çok sayıda yer ekibi, Güzelbahçe'ye sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine oldukça yakın ve ağaçlandırma sahasının yanı başında seyreden yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor.

İzmir'in en gözde yerleşim bölgelerinden Güzelbahçe Yelki, son yıllarda hızlı bir şekilde yapılaşmaya açılmıştı. Yanan bölgelerin yakınında deniz manzaralı villalar yapılmaya başlanmıştı.


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