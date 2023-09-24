İzmit'te 2 grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:44

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:45

İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta, saat 03.30 sıralarında taksi ile sokağa gelen E.A., H.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli ile Halil Eser, D.G., E.T., E.T. ve S.S. arasında tartışma çıktı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Tartışma kısa sürede yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.A., tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Halil Eser'in başına isabet etti. Kavgada, Halil Eser olay yerinde hayatını kaybederken, D.G., E.T. ve E.T. de yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Halil Eser'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüpheliler ve tabancayı ateşleyen E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.