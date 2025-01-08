Jandarma aracını çalmıştı: 'Suç makinesi' yakalandı!
İstanbul Silivri’de yapılan çalıntı araç ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri tarafından yakalanan ve ardından jandarma aracını da çalarak kaçan hırsız yakalandı. 90 suç kaydı olduğu belirlenen şahsın yakalandığında, başkasına ait kimlik bilgilerini verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Silivri’de 6 Ocak 2025 tarihinde gece saat 02.15 sıralarında yaşanan olayda, bir kişinin kuzeni Mustafa S.’ye ait aracın çalındığı ve Silivri’de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarı üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçmişti.
Jandarma ekipleri, adrese intikal ederek, çalıntı araçla orada bulunan şüpheli Süleyman Eyüp B.’yi yakaladı.
Jandarma ekiplerinin delil toplama ve arama çalışmaları sırasında, gözaltına alınan şüpheli, bulunduğu jandarma aracını çalarak çiftlikten kaçmıştı. Şahıs daha sonra Şişli Okmeydanı'nda jandarma aracını terk ederek kayıplara karışmıştı.
SUÇ MAKİNESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli, yapılan takip sonucu Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pendik mevkiinde yakalandı. Yapılan sorgulamada şüpheli Süleyman Eyüp B’nin hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi 90 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, Silivri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.
Öte yandan şüphelinin 6 Ocak 2025’te çiftlikte yakalandığı sırada, jandarma ekiplerine başkasına ait kimlik bilgilerini verdiği ve kendisini Tayyip F. diye tanıttığı ortaya çıktı.
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