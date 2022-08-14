Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk kadın general
Jandarma Genel Komutanlığı’nda aralarında 15 Temmuz darbe girişimine direnmiş komutanların yer aldığı isimler emekli edilirken ilk defa bir kadın general ataması yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve emeklilik işlemlerinin bu ay başındaki YAŞ toplantısında yapılmasının ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki terfi ve emekliliklere ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
11 general 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edilirken 18 general bir üst rütbeye, 14 albay da generalliğe terfi ettirildi. Emekliye sevk edilenler arasında FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılmasında kritik rol oynayan komutanlar da yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı Muğla’nın Marmaris ilçesindeki otele saldırı düzenleyen darbeci askerlerin yakalanmasında etkin rol oynayan dönemin Muğla il jandarma komutanı olan ve halen Antalya il jandarma komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile Diyarbakır Silvan’da operasyonda olduğu sırada 15 Temmuz darbe girişimine direnen ve daha önce Mardin’deki faili meçhul davasından beraat eden Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil emekliye sevk edildi.
YENİ GÖREVLENDİRME
Öte yandan ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı’nda kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkan yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 62 general yeni görevlere atanırken Aydın, Artvin, Batman, Düzce, Tunceli, Edirne ve Kahramanmaraş il jandarma komutanları merkeze çekildi.
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