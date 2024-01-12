MASAK raporlarına yansıdı: IŞİD'in finansörlerine operasyon!

Erzincan'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:21
MASAK raporlarına yansıdı: IŞİD'in finansörlerine operasyon!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, MASAK raporları doğrultusunda, terör örgütü IŞİD'i finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 26 milyon İran riyali ile yaklaşık 65 bin lira, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.


Emniyet Erzincan finansman IŞİD MASAK Terör örgütü

İlgili Haberler

Adana'da IŞİD operasyonu... 5 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Adana'da IŞİD operasyonu... 5 zanlı hakkında tutuklama kararı!
Son dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 16 ilde IŞİD operasyonu!

Son dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: 16 ilde IŞİD operasyonu!
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

En Çok Okunan Haberler