Jandarmadan 315 internet sitesine erişim engeli!
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14-20 Nisan tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde, yasa dışı bahis oynatan ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 315 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde, 1449 internet sitesi incelendi.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu sitelerden erişme kapatılanların 261’inin yasadışı bahis, 54’ünün ise müstehcen içerikli paylaşım yaptığı aktarıldı.
Öte yandan, 2022-2023 yıllarında meydana gelen "faili meçhul siber olayların aydınlatılması" çerçevesinde ise, Yenimahalle ve Haymana ilçelerinde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 kişi, Haymana ilçesinde "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 1 kişi yakalandı.
Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 4 faili meçhul olayı işlediği tespit edilen 13 şahıs hakkında da adli işlemlere başlatıldı.
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