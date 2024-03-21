Jandarmadan 4 ilde eş zamanlı ‘Narkoçelik’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkoçelik’ operasyonunda 26 zehir taciri gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:21
Jandarmadan 4 ilde eş zamanlı ‘Narkoçelik’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentler ve çevrelerinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Hatay, Gaziantep, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 26 zehir tacirinin adli işlemleri sürüyor.


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