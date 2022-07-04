Jandarmadan 776 internet sitesine erişim engellendi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:29

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, yurtdışı üzerinden yayın yapan 403 adet müstehcen, 352 adet yasadışı bahis, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 16 adet diğer suçlar, 2 adet oltalama (phishing) içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 776 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.