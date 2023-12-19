Jandarmadan eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:42
Jandarmadan eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı
Abone Ol google-news

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, cinsel saldırı suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 5 şahıs olmak üzere toplamda ifadeye yönelik aranan 6 şahıs olmak üzere toplamda 15 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


İlgili Haberler

Piyasa değeri 23 milyon TL! Jandarmadan 'sahte parfüm' operasyonu...

Piyasa değeri 23 milyon TL! Jandarmadan 'sahte parfüm' operasyonu...
Jandarmadan 'konteyner' dolandırıcılarına operasyon

Jandarmadan 'konteyner' dolandırıcılarına operasyon
İstanbul'da jandarmadan yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

İstanbul'da jandarmadan yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu

En Çok Okunan Haberler