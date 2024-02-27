Son dakika... 'Tevhid Dergisi' adı altında IŞİD yapılanması: Çok sayıda gözaltı kararı!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, IŞİD silahlı terör örgütünün "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 08:42
Son dakika... 'Tevhid Dergisi' adı altında IŞİD yapılanması: Çok sayıda gözaltı kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, IŞİD'in "Tevhid Dergisi" adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 20 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.


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