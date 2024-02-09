Jandarmadan 'uyuşturucu' madde operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklanırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:28
Jandarmadan 'uyuşturucu' madde operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde şüpheli bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, 57 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1,5 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet pürmüz ve başlığı, 6 adet tabanca mermisi ve 100 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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