Jandarmadan 660 bin TL değerinde kaçak sigara operasyonu: 20 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:34

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.