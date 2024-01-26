Jandarmadan 660 bin TL değerinde kaçak sigara operasyonu: 20 şahıs yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirilirdi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:34
Jandarmadan 660 bin TL değerinde kaçak sigara operasyonu: 20 şahıs yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.


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