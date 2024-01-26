Jandarmadan 660 bin TL değerinde kaçak sigara operasyonu: 20 şahıs yakalandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirilirdi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyon yapıldı.
Operasyonda 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.
Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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